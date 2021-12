López-Lowe el viernes en eliminatoria de la FIB en Londres Menos de tres meses después de dominar al previamente invicto Gabriel Flores Jr., el peso pluma Luis Alberto “El Venado” López (23-2, 11 KOs) espera ganar una oportunidad por el título mundial. López se enfrentará al invicto contendiente británico Isaac “The Westgate Warrior” Lowe (21-0-3, 6 KOs) en una eliminatoria por el título de la FIB a 12 asaltos este viernes en el York Hall de Londres. Lopez-Lowe y los combates secundarios se transmitirán en vivo y exclusivamente en los Estados Unidos por ESPN +. En otra acción de transmisión desde Londres, el ex campeón mundial de peso mosca del CMB Charlie Edwards (16-1, 6 KOs) hará su segunda aparición de peso gallo en un combate a ocho asaltos contra Jacob Barreto (13-3, 5 KOs). Flanagan regresa el sábado Conferencia de prensa virtual Zurdo-González

Top Boxing News

