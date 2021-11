Fulton venció a Figueroa en una guerra de unificación En un choque de unificación de peso súper gallo lleno de acción, el invicto campeón de la OMB Stephen “Cool Boy Steph” Fulton Jr. (20-0, 8 KOs) venció mediante una decisión mayoritaria de doce asaltos sobre el previamente invicto campeón del WBC, Brandon “Heartbreaker” Figueroa (22-1 -1, 17 KOs) el sábado por la noche dentro de Dolby Live en Park MGM en Las Vegas. Fueron robots rock’em, sock’em, ya que ambos boxeadores intercambiaron golpes sin parar durante toda la pelea. Fue la actividad de Figueroa (1,060 golpes lanzados) contra la precisión de Fulton (37% de tasa de conexión) y los jueces lo anotaron 114-114, 116-112, 116-112 para Fulton. Revancha por favor. Teofimo: Todos saben que gané esa noche. Sorpresa: Kambosos vence a Teofimo Lopez

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.