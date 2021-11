Sorpresa: Kambosos vence a Teofimo Lopez En una gran sorpresa, George ‘Ferocious’ Kambosos Jr. (20-0, 10 KOs) ganó una decisión dividida en doce asaltos sobre el indiscutible campeón de peso ligero Teofimo ‘The Takeover’ Lopez (16-1 12 KOs) y se apoderó de su AMB, FIB, WBO y WBC franquicia el sábado por la noche en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Kambosos derribó a López con una gran mano derecha al final de la primera ronda y superó en gran medida a López hasta la novena ronda, que López claramente ganó. López derribó a Kambosos en la décima ronda, pero Kambosos sobrevivió. Kambosos se recuperó en la undécima ronda. Al final, los puntajes fueron 115-111, 115-112 Kambosos, 114-113 López. Fulton venció a Figueroa en una guerra de unificación Resultados desde Las Vegas

