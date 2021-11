Resultados desde Las Vegas El invicto contendiente de peso súper gallo Ra’eese Aleem (19-0, 12 KOs) venció mediante una decisión mayoritaria de diez rounds sobre Eduardo Báez (20-2-2, 7 KOs) en la co-estelar de Fulton-Figueroa el sábado por la noche dentro de Dolby Live en Park MGM en Las Vegas. Las puntuaciones fueron 95-95, 96-94, 98-92. El invicto peso gallo Gary Antonio Russell (19-0, 12 KOs) tuvo las manos llenas con Alexandro Santiago (24-3-5, 13 KOs). Fue una guerra total durante diez rounds con Russell tomando una decisión mayoritaria muy cerrada. Las puntuaciones fueron 95-95, 96-94, 96-94 Sorpresa: Kambosos vence a Teofimo Lopez Zhang regresa con victoria en el MSG

