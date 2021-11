Zhang regresa con victoria en el MSG El invicto peso pesado de 6’6 Zhilei “The Big Bang” Zhang (23-0-1, 18 KOs) venció por nocaut técnico en el segundo asalto sobre el oficial Craig Lewis (14-5-1 8 KOs) el sábado por la noche en la cartelera de López-Kambosos en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Zhang, de 38 años, derribó a Lewis dos veces en la segunda ronda y la pelea se detuvo. Eran las 2:10. Otros resultados:

Ramla Ali W4 Isela Vera (peso súper gallo)

Christina Cruz W6 Maryguenn Vellinga (peso mosca)

Anthony Herrera KOT2 Jonathan Herrera (peso gallo) Eubank-Williams se retrasa hasta el 29 de enero

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.