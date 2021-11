Eubank-Williams se retrasa hasta el 29 de enero El tan esperado choque entre Chris Eubank Jr y Liam Williams ha sido reprogramado para el 29 de enero en el Motorpoint Arena Cardiff. Originalmente programada para el 11 de diciembre, la pelea, presentada por BOXXER y Sky Sports Boxing, en asociación con Wasserman Boxing, se traslada al nuevo año como resultado de que Williams agravó la lesión en el hombro sufrida durante su pelea por el título mundial contra Demetrius Andrade en abril. Después de una serie de exploraciones y consultas con expertos médicos, se le informó a Williams que el brote se puede tratar sin cirugía y que la pelea puede tener lugar a fines de enero. Las tensiones entre los dos rivales ya estaban aumentando, luego de años de acaloradas invectivas en torno a su reclamo mutuo de ser el peso mediano número uno en el Reino Unido. Se espera que el tiempo de acumulación adicional lleve esas tensiones a nuevas alturas y prepare el escenario para un enfrentamiento explosivo en la capital galesa. “Estábamos absolutamente destrozados al escuchar sobre la lesión de Liam y por eso estamos igualmente encantados de poder retomar esta pelea, en cuestión de semanas, para asegurar que Liam esté al 100% en forma. La amargura y los juegos mentales entre ellos solo se han intensificado durante este período, y cuando suban al ring estarán en su punto de ebullición. Me alegra que los fanáticos tengan la oportunidad de ver la pelea que tanto querían ”, dijo Ben Shalom, fundador y director ejecutivo de BOXXER. “Esta iba a ser la pelea doméstica más grande de 2021. Ahora va a ser la pelea doméstica más grande de 2022 y está comenzando el año nuevo de Sky Sports Boxing con una explosión. Es una gran carta de arriba a abajo y estamos ansiosos por sentir la atmósfera en el Motorpoint Arena Cardiff en la noche de la pelea. Va a ser eléctrico “. “Tenemos que esperar unas semanas más para Chris Eubank Jr vs Liam Williams, un giro inesperado en una rivalidad acalorada que se ha vuelto aún más intensa. Hubo una tensión real cuando Eubank y Williams filmaron ‘The Gloves Are Off’ en Sky Studios recientemente, por lo que se puede esperar una batalla británica clásica cuando finalmente compartan el ring ”, dijo Adam Smith, Jefe de Desarrollo de Boxeo en Sky Sports. “Estamos planeando un calendario de gran éxito que será más fuerte que nunca a principios de 2022, con Josh Taylor también defendiendo sus títulos mundiales indiscutibles en febrero, ¡y hay más anuncios emocionantes por venir muy pronto!” Kalle Sauerland, Jefe de Boxeo Global en Wasserman comentó: “Obviamente nos decepcionó saber de la lesión de Liam Williams, pero afortunadamente solo tendremos que esperar unas pocas semanas más para presenciar este choque de gran éxito. Chris Eubank Jr contra Liam Williams es la pelea más grande en el boxeo británico en este momento. “Existe una auténtica mala sangre entre ellos, y su rivalidad solo se intensificará a medida que nos acerquemos a la noche de la pelea. Este es el enfrentamiento que todos estaban esperando ver. La atmósfera en Cardiff será increíble cuando estos dos guerreros finalmente se reúnan en el centro del ring para resolver sus diferencias “. Todos los boletos comprados para la fecha del 11 de diciembre seguirán siendo válidos para la fecha reprogramada del 29 de enero. Los fanáticos que no puedan asistir a la fecha reprogramada pueden comunicarse con su punto de compra original para obtener un reembolso completo. ** Zhang regresa con victoria en el MSG Makabu-Mchunu para el 29 de enero en Ohio y el ganador enfrentara al Canelo

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.