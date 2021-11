Makabu-Mchunu para el 29 de enero en Ohio y el ganador enfrentara al Canelo El mayor promotor de boxeo del mundo, Don King, regresará a su estado natal de Ohio el 29 de enero, cuando presentará una pelea por el campeonato mundial enfrentando al campeón de peso crucero del WBC, Ilunga Junior Makabu (28-2 con 25 KOs) y al retador número uno, CMB. el campeón de plata Thabiso Mchunu (23-5, 13 KOs) en el WD Packard Music Hall en Warren, Ohio. Además de Makabus-Mchunu, una atracción sensacional especial de 10 asaltos de peso pesado enfrentará al invicto Jonathan Guidry (18-0-2, 10 KOs) contra Alonzo Butler (34-3-2, 25 KOs). King, quien representa a Makabu, llegó a un acuerdo con los representantes de Mchunu en la pelea por el campeonato mundial de 12 asaltos, y el ganador avanzará para pelear contra el gran campeón mexicano Canelo Álvarez en el mes de mayo. Álvarez estará en el ring para ver quién será su próximo oponente. “Esta será una pelea por el campeonato mundial del CMB llena de acción con una gran pelea en el horizonte para el ganador”, dijo King. “Ambos son guerreros y esta guerra por el reconocimiento de las personas sin hogar comenzará el nuevo año con gran estilo, reconociendo a las personas sin hogar y ayudando a los demás”. Badou Jack y Rocky Fielding ganan en Dubái

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.