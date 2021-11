Badou Jack y Rocky Fielding ganan en Dubái Dos ex campeones del mundo obtuvieron victorias rápidas el viernes por la noche en MotoSpace en Dubai, Emiratos Árabes Unidos El campeón mundial de dos pesos Badou Jack “The Ripper” (25-3-3, 15 KOs) subió al peso crucero y fumó al boxeador de Maryland Samuel Crossed (11-2-1, 7 KOs) en dos rondas. Jack dejó caer Crossed tres veces en la segunda ronda para terminarlo. El tiempo era 2:20. El ex campeón mundial de peso súper mediano Rocky “From Stocky” Fielding (28-2, 16 KOs) regresó en el peso semipesado después de dos años con un nocaut técnico en el segundo asalto sobre Emmanuel Danso (32-7, 26 KOs). Fielding derribó a Danso en la segunda ronda y Danso no salió en la tercera ronda. El peso mosca Muhammad Waseem (12-1, 8 KOs) reclamó el título de plata del WBC con una reñida decisión unánime en doce asaltos sobre Rober Barrera (23-4, 13 KOs). Las puntuaciones fueron 115-113, 115-114, 117-111. En una pelea que fue anunciada como una eliminatoria de peso súper ligero de la AMB, el ganador del Contrato Dorado Ohara Davies (23-2, 16 KOs) superó al último suplente Nicholas Mwangi (10-4-1, 7 KOs) en diez asaltos profesionales. Las puntuaciones fueron 99-91 3x. Originalmente, Davies estaba programado para enfrentar a Ismael Barroso por el título de oro de la AMB, pero Barroso no pudo ingresar al país. El superligero Bader Samreen (4-0, 3 KOs) anotó un KO en el primer asalto sobre Digari Mahesh (4-2-1, 1 KO). Mahesh bajó tres veces. El tiempo era 2:59. Ioka y Ancajas competirán por la unificación de las 115 libras

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.