Ioka y Ancajas competirán por la unificación de las 115 libras Por Joe Koizumi El campeón de las 115 libras de la OMB de Japón, Kazuto Ioka (27-2, 15 KOs) ha anunciado hoy (jueves) que participará en una pelea de unificación con el campeón de la FIB Jerwin Ancajas (33-1-2, 22 KOs), un francotirador zurdo filipino, en Tokio, Japón, en Nochevieja. El campeón de cuatro divisiones Ioka, haciendo su cuarta defensa, dijo: “Ancajas es un campeón muy fuerte. Estoy feliz de ver este combate de unificación realizado “. En la conferencia de prensa, se mostró a la prensa una carta en video de Ancajas, y el campeón de la FIB, con nueve defensas exitosas en su haber, dijo: “Ioka es humilde, pero su poder de golpe es peligroso”. Ioka, tres años mayor que él a los 32, dijo que esperaría unificar los cuatro cinturones en un futuro próximo. La sensacional pelea Ioka-Ancajas se llevará a cabo en el Gimnasio General de la ciudad de Ota en Tokio. Badou Jack y Rocky Fielding ganan en Dubái Conferencia de prensa final Cruz-Esquivel

