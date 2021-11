Conferencia de prensa final Cruz-Esquivel La campeona mundial de peso pluma de la AMB Erika Cruz (13-1, 3 KOs) y Melissa Esquivel (12-1-1, 4 KOs) ofrecieron su conferencia de prensa final hoy antes de su batalla de 10 asaltos por el título mundial de Cruz el viernes en el International. Centro de Convenciones en Puerto Vallarta, Jalisco, México y transmitido en vivo a nivel mundial en DAZN. Erika Cruz: “ Me gané esta oportunidad como resultado de haber ganado este título contra Jelena Mrdjenovich. Mi vida ha cambiado estando aquí. Ahora soy representante de este cinturón y vine a defenderlo como el gran campeón de peso pluma que soy ”. Melissa Esquivel: “Me siento feliz. Muy alegre. Sabemos lo que representa esta lucha contra Erika. Vengo con la mentalidad y todas las ganas del mundo para poder dar una buena pelea y, si Dios quiere, tomar el cinturón … Estoy lista para esto y para cosas aún más importantes ”. Ioka y Ancajas competirán por la unificación de las 115 libras Kambosos: Papá de López fue puesto en su lugar

