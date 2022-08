Teófimo López: ¡Vuelve el Takeover! “Todos los contendientes y campeones en el peso welter junior deben tener cuidado porque vengo a limpiar la división”. El Takeover 2.0 está a 10 días. Teófimo López (16-1, 12 KOs), el ex campeón unificado de peso ligero, hará su debut en el peso welter junior contra el veterano mexicano Pedro Campa (34-1-1, 23 KOs) el sábado 13 de agosto en el Resorts World Event. Center en Resorts World Las Vegas.

López está de regreso después de la sorpresa por decisión dividida de noviembre pasado ante George Kambosos Jr., que lo derribó de la cima del montón de peso ligero. El nativo de Brooklyn está entrenando en Nueva Jersey para Campa, un golpeador de 30 años que está invicto en ocho peleas desde 2017. Luego de una sesión de entrenamiento reciente, esto es lo que López dijo sobre su regreso televisado por ESPN. “¡La toma de posesión ha vuelto! Me hice cargo de la división de peso ligero y planeo hacer lo mismo en el peso welter junior. Pedro Campa es un oponente duro con un estilo mexicano agresivo, y no veo la hora de dar un espectáculo a los aficionados”. “Todas las personas pasan por desafíos, pero he dejado atrás el pasado y estoy emocionado de volver a pelear en ESPN y en Las Vegas. Llamo a esta lucha el ‘Take Back’ porque vengo a recuperar lo que he perdido. Una derrota no define a un luchador, y no me definirá a mí”. “Había estado peleando en el peso ligero desde que era un adolescente y era hora de ascender. Voy a ser un luchador aún mejor y más explosivo. Lo verás el 13 de agosto”. “Solo tengo 25 años. Mis mejores años están frente a mí. Pedro Campa es el comienzo de un nuevo capítulo en mi carrera. Muy pronto seré campeón mundial de dos pesos. Es mejor que todos los contendientes y campeones en el peso welter junior tengan cuidado porque vengo a limpiar la división”. Fallece el ex campeón Johnny Famechon Castillo-Abraham en eliminatoria del peso paja del WBC Like this: Like Loading...

