Fallece el ex campeón Johnny Famechon Por Ray Wheatley – World of Boxing Triste informar el fallecimiento de la leyenda del boxeo australiano, el ex campeón de peso pluma del WBC Johnny Famechon a la edad de 77 años en su ciudad natal de Frankston, Victoria, Australia. Famechon, que nació en París, emigró a Australia a la edad de cinco años y ganó un título mundial en 1969 en una destacada carrera profesional. John nunca boxeó como aficionado. De una familia de boxeadores franceses, su padre Andre, era un peso ligero duro como un clavo y su tío Ray, un peso pluma de 1940 con clasificación mundial que desafió a Willie Pep por la corona mundial. Johnny Famechon (47-4-6, 18 KOs) era un gran perdedor cuando viajó a Inglaterra en 1969 y conmocionó al mundo del boxeo cuando superó por puntos al campeón de peso pluma del CMB José Legra (105-5-4, 36 KOs) en el Albert Hall en Londres, ganando una decisión de quince puntos redondos. “George Smith levantó mi brazo. Me tomó un par de segundos asimilarlo”. Dijo Famechon en el libro Fammo de Frank Quill. Hemos ganado, y unos pocos (segundos) más antes de que el impacto completo me golpee. Hemos ganado el título. La primera defensa de la australiana fue ante el gran guerrero japonés Masheiko Fighting Harada (54-6, 21 KOs) ganando una controvertida decisión por puntos en quince asaltos, arbitrada por Wllie Pep, en el Sydney Stadium. Seis meses después en Tokio, Japón, en la mejor actuación de su carrera, Famechon detuvo a Harada en catorce asaltos. “Cuando el árbitro Nick Pope levanto mi brazo para hacer oficial el resultado, algo salió volando hacia el ring, creo que una moneda, y casi me golpea en la cara. “El grupo australiano vitoreaba y gritaba como si fuera su victoria, y los japoneses me dieron una muy buena mano y docenas de personas corrían entre las cuerdas, funcionarios y fotógrafos. “Los promotores me cargaron con trofeos, cosas enormes de casi un metro de alto, y Harada cruzó el ring para darme la mano. Asintió con la cabeza diciendo que sabía que lo había golpeado y volvió a su propia esquina. “Pude ver a través de todas las personas que me rodeaban, Harada inclinándose ante la multitud antes de bajar y salir del ring. Pero no pude abrirme paso para alcanzarlo y la multitud ni siquiera lo reconoció. En su última aparición en el ring contra el destacado mexicano Vincente Saldivar en Roma, Italia, Famechon perdió una decisión cerrada de quince asaltos para perder el campeonato de peso pluma del WBC. “Realmente no pensé que tuviéramos ninguna preocupación sobre la pelea con Saldivar. Creo que ganamos, aunque no por un gran margen”. Famechon dijo cuando fue entrevistado recientemente que Vicente Saldivar era el mejor boxeador que había boxeado con Fighting Harada como el mejor y más fuerte pegador y José Legra con el mejor juego de pies y jab. En 2012, Famechon fue elevado al estado de Leyenda en el Salón de la Fama del Boxeo Nacional de Australia. También fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial en 1997. Su vida cambió en 1991 cuando fue atropellado por un automóvil en Sydney, lo que le provocó un derrame cerebral y resultó en una lesión cerebral adquirida. Johnny estaba felizmente casado con Glennyse en 1992 y ambos habían asistido regularmente a promociones de boxeo y funciones del Salón de la Fama del Boxeo Australiano. Hay una estatua de bronce de Famechon erigida en su honor en su ciudad natal de Frankston en Victoria. John fue nombrado miembro de la Orden de Australia (AM) en los honores del cumpleaños de la reina de 2022 por su importante servicio al boxeo a nivel de élite. Frank Espinoza: el boxeo es mi pasión Teófimo López: ¡Vuelve el Takeover! Like this: Like Loading...

