Frank Espinoza: el boxeo es mi pasión El mánager de boxeo Frank Espinoza ha estado en el boxeo durante más de 32 años y no hay nada más que le gustaría estar haciendo. “Realmente amo este deporte. Es mi pasión. Y me encanta ayudar a los luchadores jóvenes a triunfar. Me encanta luchar por ellos, asegurándome de que obtengan el mejor trato posible por su trabajo”, dice. “Me identifico con estos jóvenes boxeadores. Provienen de una educación humilde como la mía y literalmente luchan por lograrlo”. Espinoza no solo ha dirigido a diez campeones mundiales, también es un exitoso empresario minorista y propietario de propiedades comerciales. Firmó a su primer peleador en Isidro “Chino” García quien se convirtió en campeón mundial de forma inesperada. Lo recuerda como si fuera ayer. “Era diciembre de 1999 y estaba buscando un peleador en un evento con Isidro García y el retador para el evento principal se cayó. Así que le ofrecieron la pelea a Chino mientras estaba entre el público comiendo un hot dog y él aceptó. García ganó la pelea por decisión y se convierte en campeón mundial. No es algo que esperaba, pero fue una gran sorpresa”. Pero es más que buena suerte lo que ha ayudado a Espinoza a tener éxito en la difícil industria del boxeo. Espinoza es una persona enérgica y muy trabajadora. “Al final del día, al igual que el boxeo, se trata de disciplina. Se trata de hacer lo que tengas que hacer para lograrlo. Se trata de levantarse cuando no quieres levantarte. Después de levantarte, tienes que concentrarte, planificar y ejecutar”, dijo Espinoza. “Sabía de joven que quería más. Estaba corriendo con el tipo de personas equivocadas y sabía que si continuaba por ese camino, no me llevaría a ninguna parte”. Espinoza es un hombre autodidacta que creció desde un comienzo humilde en el este de Los Ángeles. Sus estudios formales nunca fueron más allá del octavo grado. “En el momento en que mi padre estaba discapacitado, mi hermano estaba en Vietnam y mi otro hermano era demasiado joven para trabajar, así que comencé a trabajar para ayudar a mi madre, que trabajaba en una fábrica”, afirmó. “Y me apresuré. Hice de todo, desde vender periódicos hasta trabajar en un almacén. Pero incluso en el punto más bajo de mi vida, tenía un sueño y el deseo de triunfar”. Según Espinoza, cualquiera puede tener éxito si tiene la voluntad y la actitud correcta. “Lo que quiero que la generación más joven sepa es que sin importar las desventajas con las que creciste, si te esfuerzas y superas a la competencia, superarás cualquier obstáculo y alcanzarás tus sueños. No tuve una educación formal, pero hay que compensar eso trabajando. Esté dispuesto a trabajar más duro y de manera más inteligente que el siguiente. Espinoza, nieto de inmigrantes de Aguascalientes y Durango, México lo logró. Está viviendo la vida que siempre soñó para sí mismo. Ha estado con su esposa Candy durante más de tres décadas. “Ella es una mujer increíble y una madre increíble”, dijo. “Estoy muy bendecido”. ¿Cuál es la lección más importante que ha aprendido a lo largo de los años? “El trabajo y los logros son importantes, pero la familia es lo que realmente enriquece a un hombre. Tener a mis hijos y nietos juntos es una experiencia hermosa y aleccionadora. Tenerlos a mi alrededor me llena el alma”. La vida no siempre ha sido tan perfecta, asegura Espinoza. “Mi vida ha estado llena de altibajos. Pero creo en luchar por tus sueños. Incluso si es un poco a la vez. Un poco de progreso eventualmente se convierte en mucho progreso. Mantén una actitud positiva y no dejes que tus emociones nublen tu pensamiento”, dice. “Con el tiempo verás la luz en el otro extremo. Puedes hacerlo. Levántese más temprano, haga más llamadas, establezca contactos con personas que han tenido éxito o quieren tener éxito como usted. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero ahí es donde entra la disciplina. Te mereces la vida que siempre soñaste. En algún momento necesitas preguntarte, ¿qué estoy dispuesto a hacer para lograr mi sueño? Si la respuesta es ‘lo que sea necesario’, entonces estás en el camino correcto”. ¿Se retirará Espinoza alguna vez? No es probable. “Yo amo lo que hago. He sido influenciado por leyendas del boxeo como el promotor Bob Arum”, dice. “Aquí hay un tipo que podría haberse retirado hace décadas, pero todavía está trabajando y todavía en la cima de su juego. Él es del tipo que nunca se retirará y yo soy igual. Amo trabajar y amo mi vida y estoy aquí para ello todo el tiempo que pueda”. Don King: Nunca le he dejado de pagar a un boxeador Fallece el ex campeón Johnny Famechon Like this: Like Loading...

