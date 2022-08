Don King: Nunca le he dejado de pagar a un boxeador El campeón de peso pesado de la AMB, Daniel Dubois, presentó una demanda contra el promotor del Salón de la Fama, Don King, alegando que no le pagaron por su pelea con Trevor Bryan en el evento de DKP del 11 de junio en Miami. King respondió diciendo que ha estado solicitando información bancaria y electrónica al promotor de Dubois, Frank Warren, durante dos meses. Después de no obtener una respuesta, el abogado de King, Tony González, puso los fondos en depósito esperando que Warren respondiera. El abogado de DuBois, Leon Margules, finalmente envió las instrucciones por cable después de que Warren y Queensberry Promotions no respondieron a las múltiples solicitudes de instrucciones por cable de Don King Promotions. A Warren y su empresa de promoción, Queensberry Promotions, se les dedujo de la bolsa el pago de los derechos televisivos de BT Sports, según el acuerdo. King ya pagó los impuestos extranjeros de DuBois al IRS por $420,660.12. “He hablado con DuBois y su padre sobre el asunto”, dijo King. “Les dije que el dinero estaba en depósito y esperando las instrucciones de transferencia del promotor y gerente de DuBois, Frank Warren. “¿Frank perdió mi número? Él sabe dónde encontrarme. “Amo a Frank Warren. Su palabra, honor e integridad han estado por encima y más allá de cualquier contrato o acuerdo conmigo. Su palabra ha sido su vínculo… ¡impecable! Estoy profundamente dolido y terriblemente decepcionado por lo que está sucediendo ahora. “Nunca le he pagado a un peleador y ciertamente este no es el caso aquí”. El abogado de King, González, agregó: “DKP ha realizado todos los pagos necesarios para la cartera del Sr. Dubois. “De acuerdo con las instrucciones del director de la Comisión Atlética del Estado de Florida, Patrick Cunningham, se proporcionó un comprobante de pago en la forma del pago de la retención adicional del IRS del 30% junto con una compensación de $475,000 para la bolsa del Sr. Dubois según las instrucciones del promotor del Sr. Dubois, Queensbury. “Además, y siguiendo las instrucciones del Sr. Cunningham, se realizó un depósito en garantía por un monto de $ 134,000.00 que representa un saldo final adeudado al Sr. Dubois después de aplicar una compensación de $ 319,000 por el dinero pendiente adeudado a DKP por el Sr. Warren. Además, todas las tarifas de sanción adeudadas por el Sr. Dubois se pagaron en su totalidad a la AMB”. Fox anuncia dos transmisiones televisivas de Ruiz-Ortiz Frank Espinoza: el boxeo es mi pasión Like this: Like Loading...

