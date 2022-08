Fox anuncia dos transmisiones televisivas de Ruiz-Ortiz Fox ha anunciado no una, sino dos transmisiones de boxeo que conducen al choque PPV entre los pesos pesados ​​Andy Ruiz Jr. y Luis Ortiz el 4 de septiembre durante el fin de semana del Día del Trabajo desde Crypto.com Arena en Los Ángeles. FS1 transmitirá una pelea entre el contendiente invicto de peso súper gallo Ra’eese Aleem (19-0, 12 KO) contra Mike Plania (26-1, 13 KO) en una pelea de 10 asaltos. Luego, la cadena FOX transmitirá una pelea de diez asaltos entre los invictos súper welter Joey Spencer (15-0, 10 KO) y Kevin Salgado (14-0-1, 9 KO). ShoBox regresa el 9 de septiembre en Atlantic City Don King: Nunca le he dejado de pagar a un boxeador Like this: Like Loading...

