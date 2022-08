ShoBox regresa el 9 de septiembre en Atlantic City Por. Gabriel F. Cordero El prospecto de peso súper ligero Shinard Bunch (19-1-1, 15 KOs) regresa a ShoBox: The New Generation en su desafío más difícil hasta la fecha contra el invicto Hugo Alberto Roldan (21-0-1, 7 KOs) el 9 de septiembre en la principal evento de una cartelera triple en Showtime desde Bally’s Atlantic City Hotel & Casino. Roldan hará su primer combate en Estados Unidos luego de haber peleado en las grandes noches de boxeo en Latinoamérica de Sampson Boxing en México y Panamá. En su última pelea el 14 de enero, Roldán se sobrepuso a dos caídas para ganar una reñida decisión mayoritaria sobre Germán Del Castillo y a ganado sus últimas cuatro peleas desde su empate por decisión mayoritaria contra Agustín Kucharski en diciembre de 2019. La co-estelar enfrenta al prospecto invicto Bernard Angelo Torres (16-0, 7 KOs) contra Frency Fortunato Saya (13-1, 10 KOs) en una atracción de peso pluma de ocho asaltos. La transmisión abre a Janelson Bocachica (17-0-1, 11 KOs) ante el artista del KO Roiman Villa (24-1, 24 KOs) en un ocho rounds en peso welter. El evento es promovido por Sampson Boxing y cuenta con cuatro boxeadores nuevos en ShoBox. Joyce vs. Parker el 24 de septiembre en Manchester Fox anuncia dos transmisiones televisivas de Ruiz-Ortiz Like this: Like Loading...

