Joyce vs. Parker el 24 de septiembre en Manchester El invicto peso pesado Joe Joyce (14-0, 13 KOs) se enfrentará al ex campeón mundial Joseph Parker (30-2, 21 KOs) el 24 de septiembre en el AO Arena de Manchester, Inglaterra. Este combate de peso pesado entre el n.° 1 y el n.° 2 en el ranking de la OMB, además de ser clasificado como el n.° 2 y el n.° 3 por el WBC, representará un duelo para determinar quién será el retador obligatorio del ganador de la próxima revancha entre Oleksandr Usyk y Anthony Joshua. Joe Joyce: “Esta pelea se ha estado gestando durante mucho tiempo. Parker se dio cuenta de que no tenía adónde ir y finalmente tuvo que aceptar esta pelea. #1 contra #2. El ganador pasa a luchar por el título mundial. ¡Será una pelea increíble y verás por qué se esforzó tanto en evitarme! Joseph Parker: “El sábado 24 de septiembre, los aficionados de Manchester verán lo mejor de mí. Joe Joyce verá exactamente por qué volveré a ser el campeón mundial de peso pesado con BOXXER… He esperado pacientemente para comenzar esta pelea y déjame decirte ahora, el viaje de Juggernaut termina aquí. No tiene adónde huir”. La pelea se transmitirá exclusivamente en vivo en BT Sport Box Office en el Reino Unido. La salida de EE. UU. es TBA. El evento es promovido por Frank Warren para Queensberry Promotions en asociación con BOXXER. Conferencia de prensa final de Conlan-Marriaga en Irlanda ShoBox regresa el 9 de septiembre en Atlantic City Like this: Like Loading...

