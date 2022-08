Conferencia de prensa final de Conlan-Marriaga en Irlanda Los pesos pluma Michael “Mick” Conlan (16-1, 8 KOs) y Miguel Marriaga (30-5, 26 KOs) estuvieron presentes en la conferencia de prensa final para el enfrentamiento del sábado en el SSE Arena en Belfast, Irlanda del Norte. La pelea se transmitirá por ESPN+ en los Estados Unidos. y Fite.tv en el Reino Unido. Michael Conlan: “Quiero volver a la mezcla de títulos mundiales tan pronto como pueda, y pensé que Miguel Marriaga sería el tipo perfecto de persona, la declaración perfecta para hacer eso… Creo que para mí volver al título y no necesitaba a nadie fácil. Quería a alguien duro y un oponente que me empujara. Y creo que Miguel lo es. Miguel Marriaga: “Michael Conlan es un excelente boxeador. También he venido bien preparado para hacer una excelente pelea. Obviamente, la idea es venir aquí y ganar la pelea, qué es lo más importante”. Joyce vs. Parker el 24 de septiembre en Manchester Like this: Like Loading...

