Nonito Donaire podría ir a supermosca por Ioka y Chocolatito Nonito Donaire tiene como objetivo grandes peleas en el peso súper mosca con Kazuto Ioka y Roman ‘Chocolatito’ Gonzalez, antes de volver a perseguir la grandeza del peso gallo. El ex campeón mundial de cuatro pesos, que cumplirá 40 años en noviembre, ha descartado enfáticamente cualquier idea de retirarse luego de su brutal derrota por nocaut ante Naoya Inoue en junio. En cambio, Donaire tiene la intención de bajar a la división de 115 libras para perseguir peleas con el campeón de la OMB Ioka y el ex P4P Chocolatito. “Es una muy buena pelea con Chocolatito y la gente dice que sería ‘leyenda contra leyenda’”, dijo Donaire a Probellum.com. “Es una gran pelea. Pero también me gusta la pelea de Ioka porque quiero obtener ese título y convertirme en un campeón de cinco divisiones y luego volver a subir a 118 e ir por la corona indiscutible una vez que todo lo demás esté abierto y tenga otra oportunidad. Donaire ha revelado que estaba pensando en pasar al peso supermosca horas antes de enfrentarse a Inoue el mes pasado. “Antes de la pelea con Inoue, Richard Schaefer y yo hablamos de bajar a 115”, dijo Donaire. “Hacer el peso fue muy sencillo para mí y lo hice rápido. Incluso hice 117 antes de subirme a la balanza. “Richard y yo estábamos hablando y diciendo que, independientemente de lo que suceda aquí, tal vez pueda bajar a 115 y pelear contra los muchachos de esa división. “Richard está hablando con la gente de Ioka, con el Sr. Honda y también está hablando con Chocolatito. Es emocionante, hay muchas cosas que esperar”. Conferencia de prensa final Ortiz-McKinson Conferencia de prensa final de Conlan-Marriaga en Irlanda Like this: Like Loading...

