Conferencia de prensa final Ortiz-McKinson Los pesos welter invictos Vergil Ortiz Jr. (18-0, 18 KOs) y Michael “The Problem” McKinson (22-0, 2 KOs) ofrecieron una conferencia de prensa para discutir su próxima pelea el sábado en Dickies Arena en Fort Worth, Texas, que transmite en vivo en todo el mundo, exclusivamente en DAZN. En la conferencia de prensa, se anunció que su combate a 12 asaltos también será una pelea eliminatoria por el título de la AMB además del título Internacional de la OMB de Ortiz. Vergil Ortiz Jr: “Estoy agradecido de que esta pelea sea una eliminatoria, está más cerca de una oportunidad por el título mundial. Esto es boxeo, cualquier cosa puede pasar. Tengo respeto por todos los luchadores que pisan el ring. Todos luchamos por lo mismo, todos luchamos por darle una vida mejor a nuestras familias. Y respeto a todos los peleadores por eso”. Michael McKinson: “Saber que ahora es una eliminatoria por el título mundial agrega más leña al fuego. Esto es solo la guinda del pastel… Creo en mí mismo, en mi arduo trabajo, en mi ascenso. Me he trabajado a mí mismo de la manera más difícil y merezco mi oportunidad. Tengo mucha gente apoyándome en casa y prometo que los haré sentir orgullosos”. Nonito Donaire podría ir a supermosca por Ioka y Chocolatito Like this: Like Loading...

