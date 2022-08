Jack Catterall firma con BOXXER Jack Catterall (26-1-0, 13 KOs) ha firmado un nuevo acuerdo de múltiples peleas con BOXXER. A Catterall se le negó polémicamente la gloria indiscutible del peso superligero en febrero pasado cuando sufrió la única derrota de su carrera hasta el momento ante Josh Taylor. Ahora está decidido a vengar esa derrota. El CEO de BOXXER, Ben Shalom, declaró: “Todos queremos que Jack Catterall tenga una carrera increíble y obtenga todas las oportunidades que se merece. Tal vez esa sea la revancha con Josh Taylor, pero pase lo que pase, creo que merece otra oportunidad por el título mundial en un futuro muy cercano. “Hablo bastante con Top Rank y con Josh. Sé que él quiere la pelea, pero también sé que si hay cosas que se interponen en el camino de una revancha, entonces Jack no se va a quedar”. Conferencia de prensa final Ortiz-McKinson Like this: Like Loading...

