Los boxeadores de la cartelera cancelada de Jake Paul serán pagados Los boxeadores de la cartelera que estaban programados para pelear hoy como parte del evento cancelado Jake Paul vs. Hasim Rahman Jr. recibirán un pago directamente de Jake Paul del 50 % del monto de su bolsa contratada y están libres de cualquier obligación contractual con la promoción. Amanda Serrano, Ashton Sylve y Brandun Lee están en proceso de reprogramar sus peleas contra sus respectivos oponentes. Según una declaración de la compañía de promoción de Paul, Most Valuable Promotions, “estos peleadores de la cartelera pasaron incontables horas entrenando tanto física como mentalmente para prepararse para pelear en uno de los escenarios más grandes de sus carreras. Seguimos comprometidos a garantizar una compensación justa para los luchadores y esperamos organizar nuestro próximo evento”. Resultados desde Sheffield, Inglaterra Jack Catterall firma con BOXXER Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.