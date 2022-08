Resultados desde Sheffield, Inglaterra En un choque por el título superligero británico vacante, el invicto artista KO Dalton Smith (12-0, 10 KOs) venció a Sam O’maison (17-4-1, 7 KOs) por nocaut técnico en el sexto asalto el sábado por la noche en el Utilita Arena en Sheffield, Inglaterra. Smith derribó a O’maison en el tercer round, luego lo terminó con dos caídas más en el sexto round. El tiempo era 2:55. El peso pesado Johnny Fisher (6-0, 5 KO) derrotó a Michal Reissinger (3-2, 2 KOs) con una mano derecha a los :39 del segundo asalto. El peso crucero Jordan Thompson (14-0, 11 KOs) sobrevivió a una caída en el décimo asalto para tomar una decisión unánime de diez asaltos sobre Vasil Ducar (11-6-1, 10 KOs). La pelea fue aburrida y las puntuaciones fueron 97-92, 96-93, 96-93. El peso ligero Campbell Hatton (8-0, 2 KOs) superó por puntos al oficial Michal Dufek (34-24-2, 22 KOs) en seis 60-54. Campbell es hijo de la leyenda del ring Ricky Hatton. En una rápida revancha, la superligera femenina Sandy Ryan (4-1, 2 KOs) se vengó de su derrota ante la ex campeona mundial Erica Farias (27-6, 10 KOs) de 38 años de edad y tomó diez asaltos por decisión unánime. Las puntuaciones fueron 98-92, 96-94, 96-94. El peso mediano Kieron Conway (18-2-1, 4 KOs) detuvo a Gregory Trenel (16-9-2, 6 KOs) a las 2:22 del quinto round. Hopey Price (8-0, 3 KOs) superó por puntos a Alexander Mejia (18-4, 7 KOs) en ocho rounds con puntuaciones de 80-72. Conlan vence a Marriaga en Belfast Los boxeadores de la cartelera cancelada de Jake Paul serán pagados Like this: Like Loading...

