Conlan vence a Marriaga en Belfast El dos veces olímpico peso pluma Michael “Mick” Conlan (17-1, 8 KOs), superó al tres veces retador al título mundial Miguel Marriaga (30-6, 26 KOs) en diez asaltos el sábado por la noche en el SSE Arena en Belfast, Northern Irlanda. En su regreso después de una brutal derrota por KO contra el campeón mundial de peso pluma de la AMB, Leigh Wood, el veloz Conlan nunca permitió que el golpeador de poder Marriaga entrara en la pelea, ya que Marriaga pasó la mayor parte de la noche balanceándose en el aire. Conlan anotó caídas cuestionables en las rondas siete y ocho. Una caída legítima cuando el guante de Marriaga tocó la lona en el noveno asalto. Marriaga finalmente se despertó en la décima ronda, pero fue demasiado poco, demasiado tarde. Las puntuaciones fueron 99-88, 99-88, 99-89. “Tuve que deshacerme de muchos demonios esta noche”, dijo Conlan después. “Incluso en el maldito último asalto, me golpeó con un buen golpe. Ese tipo puede golpear. {Él tiene} 10 nocauts más que yo. Me golpeó con un jab en el primer round y fue como, ‘Oh, este tipo realmente puede golpear’. Tenía que tener cuidado y usar mis habilidades, lo cual hice. En el último asalto, me atrapó con un tiro. Escucha, he estado usando mis piernas toda la noche. Estaba un poco fuera de ritmo. Él lo estaba empujando. Conectó un buen tiro. Me abrochó un poco. Lo sentí, y para mí, superar eso y es el último asalto… Fui noqueado en mi última pelea en el último asalto. Creo que eso dice mucho. Estoy de vuelta, cariño. Estoy listo para cualquiera de ellos”. “Obviamente, quiero a Leigh Wood. Es obvio, pero Leigh tiene su propia situación. Entonces, espero que pueda lidiar con eso y salir adelante y se pueda hacer la revancha. Si no, es cualquier otro campeón. Quiero volver. Seré campeón mundial y sé que lo haré. Sea quien sea al que me enfrente, sé que lo venceré”. * * * En una pelea, el peso welter local Tyrone McKenna (23-3-1, 6 KOs) superó por decisión unánime en diez asaltos a Chris Jenkins (23-6-3, 8 KOs). Las puntuaciones fueron 96-95, 96-95, 97-94. Padraig McCrory (14-0, 8 KOs), campeón mundial de peso supermediano plata del WBC, noqueó al ex retador al título mundial Marco Antonio Periban (26-6-1, 17 KOs) en el quinto round. Mcrory derribó a Periban en la segunda ronda, luego lo terminó con tres caídas en la quinta ronda. El tiempo era 2:14. El invicto peso welter Paddy “Real Deal” Donovan (9-0, 6 KOs) superó a Tom Hill (10-3, 2 KOs) en ocho rounds, 80-72. El peso mediano junior Kieran Molloy (2-0, 2 KO) detuvo a Evgenii Vazem (9-36, 2 KO) en el segundo round. Un golpe al cuerpo acabó con Vazem. Tiempo 1:23. El peso pluma Kurt Walker (2-0, 1 KO) superó por puntos a Marcos Gabriel Martínez (18-4, 5 KOs) 59-55. Resultados desde Sheffield, Inglaterra Like this: Like Loading...

