Resultados desde Fort Worth, Texas Por Jeff Zimmerman en ringside En el evento coestelar, la campeona de peso mosca WBC, WBA y Ring Magazine Marlen Esparza (13-1, 1 KO) de Houston, Texas, mantuvo sus cinturones al ganar una entretenida batalla de ida y vuelta con Eva Guzmán (19-2 , 11 KOs) de Venezuela en diez asaltos en Dickie’s Arena en Fort Worth, Texas y transmitido en vivo por DAZN. Los puntajes leen 98-92 en dos ocasiones y 99-91 para Esparza. Esparza conectó un gran derechazo a los pocos segundos de comenzar la pelea y se mantuvo al ataque durante diez asaltos contra Guzmán, quien aceleró el ritmo en los asaltos intermedios para que Esparza funcionara. Y Esparza hizo exactamente eso en el quinto asalto cuando conectó combos y mostró una gran defensa con movimientos de cabeza para evitar los golpes de Guzmán. En la sexta ronda, Guzmán salió agresivo pero fue frustrado por un contraataque de Esparza. En la octava ronda, Esparza y ​​Guzmán soltaron sus manos en el centro del ring y ninguno de los peleadores retrocedió hasta la campana final. El peso semipesado Bektemir “Bek the Bully” Melikuziev (10-1, 8 KOs) peleando en Indio, CA, golpeó el cuerpo de Sladan Janjanin (32-13, 24 KOs) en Boston, MA, en tres asaltos, derribándolo 3 veces, cuando el árbitro Neal Yong lo suspendió con Janjanin aún en pie a las 2:18 de las diez programadas en el primer partido de DAZN en Dickie’s Arena en Fort Worth, Texas, promovido por Golden Boy Promotions de Oscar De La Hoya. Melikuziev abrió la pelea con un fuerte gancho de izquierda aplastante al cuerpo en el primer asalto y de alguna manera Janjanin se levantó pero aún estaba visiblemente herido. Durante los siguientes dos asaltos, “Bek the Bully” continuó abalanzándose sobre la presa herida mientras lanzaba grandes golpes tanto en la cabeza como en el cuerpo, derribando a Janjanin en el segundo y tercer asalto antes de que se cancelara la pelea. El peso ligero Floyd “Kid Austin” Schofield (11-0, 9 KOs) mostró sus manos rápidas en una actuación dominante contra Rodrigo Guerrero (26-15-2, (16 KOs) de la Ciudad de México, MX, cuando derribó a Guerrero en los asaltos 3 y 4 en camino a una victoria por nocaut técnico. La pelea se canceló entre los asaltos quinto y sexto y el tiempo oficial fue de 10 segundos del asalto seis. “Kid Austin” mostró versatilidad y también cambió de ortodoxo a zurdo. Guerrero fue y se enfrentó cara a cara con Schofield en el quinto asalto, pero recibió varios golpes importantes en la cabeza en el proceso. Esos golpes podrían haberlo acabado, ya que la pelea se suspendió poco después y Schofield mantuvo intacto su récord perfecto y anotó su noveno nocaut en once peleas. En una batalla súper ligera de zurdos, Alex Martin de Chicago (18-4, 6 KOs) se enfrentó al duro “Hammerin” Hank Lundy (31-11-1, 14 KOs) de Filadelfia en diez asaltos duros y físicos. Alex Martin superó al “Hammer” y ganó por decisión unánime por 98-91 y 97-92 dos veces. Lundy salió balanceando su poderosa mano izquierda y anotó una caída con ella en la primera ronda. Hubo ataduras constantes a lo largo de la pelea, pero cuando Martin se quedó afuera y usó un jab largo y su mano derecha, encontró el éxito. Lundy parecía contento lanzando un gran golpe a la vez, pero no podía permitir que sus golpes fueran lo suficientemente fuertes como para ganar rondas. Fue una victoria ganada con mucho esfuerzo para Martin, quien perdió su última pelea contra Michael McKinson después de que ocupó el lugar de Vergil Ortiz Jr. en marzo, cuando Ortiz Jr tuvo que retirarse por motivos de salud. Para Lundy a los 38, El súper gallo Carlos Nava (9-0, 6 KOs) de Pasadena, TX, usó un ataque diverso para detener al rudo Rodolfo Hernández (30-11-1, 28 KOs) fuera de la Ciudad de México, México en el cuarto asalto del programado seis. Nava contrarrestó a Hernández desde las cuerdas y dejó caer un derechazo al mentón y lo puso sobre la lona. Hernández se puso rápidamente de pie mientras la pelea continuaba. En el tercer y cuarto asalto, Nava lanzó grandes bombas sobre Hernández y el árbitro Neal Young decidió detener la pelea en el cuarto asalto con Nava al ataque y Hernández todavía de pie. El tiempo de la detención fue de 36 segundos cuando Nava anotó el TKO y permaneció invicto. En una correa entretenida, el peso gallo Figo Ramírez (2-0, 1 KO) de Dallas salió disparando en solo su segunda pelea profesional para ganar una decisión unánime contra el duro mexicano Francisco Bonilla (6-14-3, 3 KOs). ) de Chihuahua, MX. El ex ganador de los Guantes de Oro de Texas State armó grandes combos y juegos de pies para mantener a raya a Bonilla al principio de la pelea, pero el árbitro Neal Young le descontó un punto por repetidos golpes bajos en el segundo asalto. Ramírez cerró el espectáculo con fuerza para el deleite de su gran base de fans animándolo. Los 3 jueces lo calificaron 39-36. Ramírez es entrenado por Héctor Beltrán, parte del equipo de entrenamiento del contendiente de peso welter Vergil Ortiz Jr. Beltrán le dijo a Fightnews.com® después de la pelea que tiene mucha fe en Ramírez ya que enfrentó a Bonilla con 22 peleas profesionales y tiene un estilo profesional que le recuerda a Ortiz Jr. En la pelea de apertura el sábado por la noche en el hermoso Dickie’s Arena en Fort Worth, Texas, por el gran regreso al ring del favorito de los fanáticos locales y estrella en ascenso Vergil Ortiz Jr., quien se enfrenta al invicto Michael McKinson en un choque de peso welter en DAZN y promovido por Golden Boy, el peso welter Rohan Polanco (8-0, 5 KOs) de la República Dominicana derrotó al veterano Dedrick Bell (31-33-1, 17 KOs) de Memphis, TN, en dos asaltos de los ocho programados. Polanco derribó a Bell en cada una de las dos primeras rondas ya que Bell no se recuperó del gran golpe al cuerpo final cuando el árbitro llegó a la cuenta de diez. El tiempo era 2:13.

