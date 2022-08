Cobbs derrota al ex campeon Hooker en Texas Por Jeff Zimmerman en ringside El peso súper welter Blair “The Flair” Cobb (16-1-1, 10 KOs) de Filadelfia, Pensilvania, derrotó al ex campeón mundial de Dallas Maurice “Mighty Mo” Hooker (27-3-3, 18 KOs) que cayó tres veces durante la pelea, una en la ronda uno y dos veces en el segundo round y se fueron hasta la decisión unánime 97-90 dos veces y 96-91 el sábado por la noche en el Dickies Arena en Fort Worth, Texas. Cobb usó pies rápidos y una poderosa mano izquierda para entrar y salir del Hooker más grande toda la noche. Cobb, un zurdo, conectó su mano derecha y luego siguió con dos golpes más mientras Hooker caía para anotar la primera caída en la primera ronda. En la segunda ronda, Cobb anotó su segunda caída con un directo de izquierda a través de la guardia y más tarde en la ronda, Cobb conectó otra izquierda y luego una derecha que derribó a Hooker por tercera vez en la pelea en la misma cantidad de rondas. Hooker nunca pudo aterrizar su poderosa mano derecha para cambiar el aspecto de la pelea, ya que Cobb usó el movimiento lateral y todo el ring para mantener a Hooker fuera de balance. Cobb, sin embargo, conectó los tiros más grandes y limpios cuando intercambiaron, lo que aparentemente dejó a Hooker frustrado. Un choque de cabezas en la sexta ronda obligó al árbitro Laurence Cole a enviar a Cobb a ver al médico con una herida sobre el ojo izquierdo. Cobb pudo continuar y claramente no se perdió mucho. En un valiente esfuerzo, Hooker llegó a la campana final y atacó hasta el final, pero fue la noche de Cobb después de tomar la gran ventaja temprana con las tres caídas. Fue un campamento emotivo para Hooker, quien perdió a un ser querido desde el principio y luego a su querida amiga y fotógrafa Stacey M Snyder cuando el campamento estaba llegando a su fin. Snyder fue la fotógrafa de Hooker desde el comienzo de su carrera y como una segunda madre. Hooker le había dedicado la pelea a Snyder y se realizó una cuenta de diez en el ring antes de la pelea. Resultados desde Fort Worth, Texas Like this: Like Loading...

