Resultados desde Medellín M&R Boxing Promotions (Laura Ching) presentó un evento la noche del sábado en el Casino Hollywood Milla de Oro, en Medellín, Colombia. El evento principal de peso welter junior de ocho asaltos vio a Romero Duno (25-3, 20 KOs) de Filipinas vencer por nocaut técnico en el cuarto asalto sobre el veterano de 64 peleas Yogli Herrera de Colombia. Fue una actuación dominante de Duno sobre el mismo juego y Herrera un boxeador duradero que rara vez es detenido. La co-estelar de peso súper pluma de 8 asaltos vio a Yoandris Salinas (23-2-2, 16 KOs) derrotar al colombiano Omar Cuello (5-5-1, 3 KOs) en camino a una victoria por nocaut técnico en el séptimo asalto. Fue la segunda pelea en tantos meses para Salinas. Obtuvo algunas valiosas rondas de trabajo contra el muy decidido Cuello. Salinas lastimó a Cuello varias veces en la pelea. Cuello tuvo un breve repunte ofensivo a mitad de la ronda antes de perder dentro de la distancia. El prospecto invicto de peso welter junior Narciso Carmona (7-0, 4 KOs) detuvo de manera impresionante al más experimentado Oswaldo Miranda (11-6, 3 KOs) de Colombia en la ronda 3 de su pelea programada a 6 rondas. Miranda salió muy agresivo en la ronda 1 pero los 6 pies. el zurdo Carmona mantuvo la compostura utilizando un jab certero. Carmona cambió las cosas en las rondas 2 y 3 derribando a Miranda aterrizando al ras del cuerpo en el camino hacia la victoria por KO. John Vincent Moralde (25-5, 14 KOs) de Filipinas detuvo al veterano colombiano Ernesto Vásquez Batioja en el segundo round de su pelea programada de ocho rounds en peso ligero. El peso súper pluma filipino Mark Bernaldez (24-6, 18 KOs) detuvo a Jorge Bonilla de Colombia en el primer round. En una atracción especial de 8 asaltos, el peso pluma Bryan De Gracia (28-2-1, 24 KOs) detuvo al venezolano José Alfaro (9-14-3, 7 KOs) en el tercer asalto. El asalto 1 vio a ambos peleadores buscando encontrar a su rival. De Gracia peleó la ronda 2 con éxito desde la posición de zurdo aterrizando con cierta consistencia. De Gracia volvió a una postura convencional en el tercer round. Acorraló con éxito y aterrizó más golpes y lo llevó a la victoria por nocaut técnico. “Fue un buen evento en general en una ciudad muy agradable y acogedora de Medellín”, dijo William Ramírez (WRAM Boxing) Cobbs derrota al ex campeon Hooker en Texas Like this: Like Loading...

