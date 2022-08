Diapen busca una oportunidad ante Martínez por titulo supermosca de la FIB Por Ray Wheatley – World of Boxing El campamento del ex retador de las 118 libras de la FIB y la AMB, Aran Dipaen (14-3, 12 KOs), se centró en el campeón de peso gallo junior de la FIB, Fernando Martínez, después de que Dipaen capturó el título vacante de las 115 libras del Pacífico de la FIB contra Cris Alfante (18-10-1). , 10 KOs) por decisión unánime en doce asaltos (118-110, 118-110, 118-111) en Bang Phli, Tailandia. “Aran estuvo impresionante al ganar el miércoles pasado sobre Cris Alfante y ahora tendrá la mira puesta en el campeón de la FIB, Fernando Martínez”, dijo el promotor de Dipaen, Jimmy Chaichotchuang, a Fightnews.com®. “Dapean desafió a uno de los mejores boxeadores libra por libra del boxeo, Naoya Inoue, en diciembre pasado en Japón y dio una actuación creíble antes de perder por nocaut técnico en la octava ronda. Martínez es un buen campeón, pero estoy seguro de que Dapaen saldría victorioso”. JoJo Díaz vs Camaron Zepeda el 5 de noviembre Resultados desde Medellín Like this: Like Loading...

