JoJo Díaz vs Camaron Zepeda el 5 de noviembre El contendiente de peso ligero Joseph "JoJo" Diaz, Jr. (32-2-1, 15 KOs) se enfrentará a la invicta estrella en ascenso William "Camarón" Zepeda (26-0, 23 KOs) el 5 de noviembre en un peligroso combate a doce asaltos que será Transmitido en vivo en todo el mundo por DAZN. JoJo Diaz: "Estoy muy emocionado de estar de vuelta en el ring y hacer lo que amo. Voy a asumir el desafío más difícil que sacará lo mejor de mí. Voy a mostrarles a los camarones lo que es nadar con los tiburones". William Zepeda: "Estoy listo para bailar con JoJo y darle problemas" Promotor Oscar De La Hoya: "Esta pelea demuestra que Golden Boy Promotions no tiene miedo de poner a sus peleadores en peleas difíciles para darles a los fanáticos de las peleas el entretenimiento boxístico que están buscando. JoJo Diaz, Jr. y William Zepeda son boxeadores hambrientos listos para arriesgar su reputación para demostrar que son dignos contendientes en la división de peso ligero. Ambos son luchadores zurdos agresivos que se adelantan y no tienen miedo de darles un espectáculo a los fanáticos". La información sobre el lugar, las entradas y la cartelera se anunciarán en las próximas semanas.

