Castillo-Abraham en eliminatoria del peso paja del WBC El invicto Luis “Flechita” Castillo (19-0-1, 12 KOs) enfrentará a Abraham “Choko” Rodríguez (28-3-0, 13 KOs), en una eliminatoria de peso paja del WBC el viernes en la Arena La Paz, en La Paz, Baja California Sur. Para Castillo, será su primera pelea este año. En sus dos últimas peleas venció por puntos a Carlos Vado y José Ramírez, en junio y diciembre del año pasado. Rodríguez ha demostrado que es un boxeador sólido y experimentado. En dos ocasiones ha disputado un campeonato mundial, en octubre de 2018 perdió ante Ángel Acosta buscando el título de peso minimosca de la OMB, y en febrero de 2021 fue derrotado por McWilliams Arroyo por el título de peso mosca del WBC. En su pelea más reciente, en junio de 2021, derrotó por puntos en 8 asaltos a Alejandro “Pacman” Villaseñor, vengando su primera derrota en el boxeo profesional, en marzo de 2018. Teófimo López: ¡Vuelve el Takeover! Subasta de la AMB de Santa Cruz-Wood será el 12 de agosto Like this: Like Loading...

Top Boxing News

