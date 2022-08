Teofimo Lopez vence a Campa en Las Vegas El ex campeón indiscutible de peso ligero Teófimo López (17-1, 13 KOs) comenzó su “toma de control” de la división de peso welter junior con un nocaut técnico en el séptimo asalto contra Pedro Campa (34-2-1, 23 KOs) el sábado por la noche en Resorts World Las Vegas . López comenzó a dominar progresivamente y rompió el juego de Campas, finalmente lo derribó en el séptimo round y recibió una detención del árbitro Tony Weeks poco después. El tiempo era 2:14. El invicto de 19 años de edad, la sensación de peso mediano junior Xander Zayas (14-0, 10 KOs) venció con un impresionante nocaut técnico en el quinto asalto contra Elias Espadas (22-5, 15 KOs). Zayas derribó a Espadas en el primer round, luego recibió una detención bastante rápida del árbitro Russell Mora con otra caída en el quinto round. El tiempo era: 23. En un reñido duelo de peso pluma, José Enrique Vivas (22-2, 11 KOs) venció mediante una decisión dividida en ocho asaltos sobre Edy Valencia (19-8-6, 7 KOs). Los puntajes fueron 77-75 Valencia, 78-74, 77-75 Vivas. El invicto peso ligero junior Andrés “Savage” Cortés (18-0, 10 KOs) logró una decisión unánime en ocho asaltos contra Abraham Montoya (20-4-1, 14 KOs). Las puntuaciones fueron 79-73 3x. El peso mediano olímpico estadounidense Troy Isley (7-0, 4 KO) tomó una decisión unánime en seis asaltos contra Victor Toney (6-2-1, 5 KO) con puntuaciones de 60-54, 59-55, 59-55. El peso pluma olímpico estadounidense Duke Ragan (7-0, 1 KO) ganó su sexta decisión unánime consecutiva contra el previamente invicto D’Angelo Fuentes (7-1, 4 KO). Las puntuaciones fueron 58-56, 58-56, 59-55. El superligero Omar Rosario (8-0, 2 KOs) superó a Esteban Muñoz (6-2, 4 KOs) en seis asaltos, 58-56 3x. El peso ligero Charlie Sheehy (3-0, 3 KOs) superó a Juan Castañeda (2-0-2, 0 KOs) en un combate de cuatro asaltos por puntajes de 40-36 3x. Ferrer supera a Maravilla Vélez por el cinturón de la NBA Like this: Like Loading...

