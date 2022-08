Usyk-Joshua encabezan la semana en Arabia Saudita Gran fin de semana con no menos de tres importantes carteleras de peleas en lo que sin duda es un Súper Sábado de Boxeo. El más grande es la revancha transmitida por DAZN entre el campeón unificado de peso pesado de la AMB/FIB/OMB Oleksander Usyk (19-0, 13 KOs) y Anthony Joshua (24-2, 22 KOs) en Arabia Saudita. El evento se transmite en Sky Sports Box Office en el Reino Unido. La cartelera incluye una eliminatoria de peso pesado de la FIB entre Filip Hrgović (14-0, 12 KOs) y Zhang “Big Bang” Zhilei (24-0-1, 19 KOs) más una eliminatoria de peso semipesado del CMB entre Callum Smith (28-1, 20 KO) y Mathieu Bauderlique (21-1, 12 KO) Showtime presenta un espectáculo cargado encabezado por el ex campeón mundial de cuatro divisiones Adrien “The Problem” Broner (34-4-1, 24 KOs) contra el ex campeón de peso ligero del WBC, Omar “Panterita” Figueroa (28-2-1, 19 KOs) de el Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida. También están en juego Alberto Puello (20-0, 10 KOs) de 140 libras y Batyr Akhmedov (9-1, 8 KOs) que se enfrentan por el título vacante superligero de la AMB, además del campeón superpluma de la AMB Roger Gutiérrez (26-3- 1, 20 KOs) defendiendo al invicto Héctor García (15-0, 10 KOs). El campeón de peso pluma de la OMB Emanuel “Vaquero” Navarrete (35-1, 29 KOs) peleará contra Eduardo Báez (21-2-2, 7 KOs) en el Pechanga Arena en San Diego, Californi Declaración del WBC sobre atletas transgénero Teofimo Lopez vence a Campa en Las Vegas Like this: Like Loading...

