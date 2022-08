Declaración del WBC sobre atletas transgénero El WBC ha emitido una declaración que aborda el tema de los atletas transgénero en el boxeo: Declaración/Directrices del Consejo Mundial de Boxeo sobre la participación de atletas transgénero en deportes de combate profesionales 1. El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) apoya firme e inequívocamente los derechos de las personas transgénero y reconoce la identidad de género de un atleta individual. Este compromiso se basa en los valores de inclusión del CMB. 2. El WBC continuará defendiendo la protección de las personas transgénero contra la discriminación en el lugar de trabajo, el empleo, la educación y el acceso a la atención médica. 3. El WBC está comprometido con su valor de competencia leal. Una pelea de deporte de combate debe ocurrir entre dos competidores igualmente emparejados. En la actualidad, no hay consenso sobre si una pelea entre una mujer transgénero contra una mujer cisgénero (biológica) es una pelea justa entre dos competidoras en igualdad de condiciones. Una métrica como el nivel de testosterona inferior a 10 nanomoles por litro (logrado mediante el uso de medicamentos para suprimir la testosterona en la mujer transgénero), aisladamente, es inadecuada para garantizar la equidad en el momento de la pelea. Se puede argumentar que cuando una mujer transgénero combatiente inicia su carrera profesional, ya ha pasado por la pubertad masculina, lo que le confiere la musculatura y la estructura ósea de un hombre. Entonces, una mujer transgénero combatiente puede tener una ventaja injusta sobre su mujer cisgénero combatiente. 4. El WBC está comprometido con su valor de competencia justa. Una pelea de deporte de combate debe ocurrir entre dos competidores igualmente emparejados. En la actualidad, no hay consenso sobre si una pelea entre un hombre transgénero contra un hombre cisgénero (biológico) es una pelea justa entre dos competidores igualmente emparejados. Las métricas como el nivel de testosterona de forma aislada son inadecuadas para garantizar la equidad en el momento del combate. Se puede argumentar que en el momento en que un hombre transgénero combatiente inicia su carrera profesional, ya ha pasado por la pubertad femenina, lo que le confiere la musculatura y la estructura ósea de una mujer. Entonces, un combatiente masculino cisgénero puede tener una ventaja injusta sobre su combatiente masculino transgénero. 5. Los deportes de combate como el boxeo son únicos ya que cada puñetazo lanzado a la cabeza se lanza con la intención de ganar al causar un golpe de gracia (que no es más que una lesión en la cabeza por conmoción cerebral). Como resultado, estos deportes conllevan un riesgo extremadamente alto de lesiones neurológicas agudas y crónicas. Los boxeadores han muerto durante un combate o inmediatamente después debido a lesiones cerebrales traumáticas (TBI), como hematoma subdural agudo (SDH), hematoma epidural (EDH), hemorragia subaracnoidea (HSA), hematoma intracraneal y lesiones en los grandes vasos del cuello, como la disección de la arteria carótida o vertebral. El WBC aboga por dos atletas igualmente hábiles y equilibrados que compitan en la jaula o el ring, en igualdad de condiciones y para mantener los partidos justos, competitivos, entretenidos y, lo que es más importante, seguros para todos los combatientes. El WBC seguirá investigando con los mejores profesionales de la salud para tener un mayor conocimiento del tema y seguirá buscando la equidad en el deporte y la igualdad. Autor: Nitin K Sethi, MD, MBBS, FAAN Arslanbek Makhmudov se une a Top Rank Usyk-Joshua encabezan la semana en Arabia Saudita Like this: Like Loading...

