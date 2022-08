Arslanbek Makhmudov se une a Top Rank El artista del nocaut de peso pesado Arslanbek “Lion” Makhmudov ha firmado un contrato de promoción conjunta de varios años con Top Rank, que trabajará en conjunto con Eye of the Tiger de Camille Estephan. Makhmudov, nacido en Rusia y ahora residente en Montreal, Canadá, ha eliminado a sus 14 oponentes profesionales, incluidos 10 en la primera ronda. El acuerdo de co-promoción verá a Makhmudov pelear en programas promocionados por Eye of the Tiger en Canadá y en Top Rank en las carteleras de ESPN. Makhmudov defenderá su cinturón NABF contra Carlos Takam el viernes 16 de septiembre en el Cabaret du Casino de Montréal. Makhmudov-Takam encabeza una cartelera cargada que se transmitirá en vivo y exclusivamente en los EE. UU. por ESPN+. “Soy afortunado de trabajar con los principales promotores del mundo”, dijo Makhmudov. “Esto representa un paso importante para lograr mi objetivo de convertirme en campeón mundial”. Estephan dijo: “Estoy muy complacido y espero una asociación a largo plazo con Top Rank, una fuerza durante décadas en el boxeo. Esperamos sumar al legado con espectáculos de alto nivel en Canadá en ESPN+ y coronar campeones mundiales juntos”. “Arslanbek Makhmudov tiene un verdadero poder de nocaut de peso pesado, y con 6’6 y 260 libras, es una fuerza de la naturaleza dentro del ring”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “Espero trabajar con Camille y su equipo en Eye of the Tiger para ayudar a Arslanbek a lograr su sueño de convertirse en campeón mundial de peso pesado”. Makhmudov se convirtió en profesional en diciembre de 2017 con un nocaut en el primer asalto sobre Jaime Barajas. Noqueó a seis de sus primeros siete enemigos en la primera ronda y, en 2019, se convirtió en el primer hombre en detener al conocido aguafiestas Jonnie Rice. Más tarde ese año, derrotó al ex campeón mundial Samuel Peter en solo 2:23, lo que inició una racha de cuatro nocauts consecutivos en el primer asalto. Peleó por última vez en febrero en Montreal, donde venció al ex retador al título mundial Mariusz Wach en siete asaltos. Makhmudov ocupa actualmente el puesto número 6 por el CMB y la AMB. Broner se retira de la pelea con Figueroa por Showtime Declaración del WBC sobre atletas transgénero Like this: Like Loading...

