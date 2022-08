Broner se retira de la pelea con Figueroa por Showtime “He visto morir a mucha gente jugando con su carrera boxística y eso es algo que no haré. Solo oren por mí” – Adrien Broner El campeón mundial de cuatro divisiones, Adrien Broner, se retiró del choque del sábado contra Omar Figueroa por problemas de salud mental. Figueroa ahora se enfrentará a Sergey Lipinets en una eliminatoria de título superligero del CMB de 12 asaltos que encabezará en vivo en Showtime este sábado desde Hard Rock Live en Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida. Adrien Broner: “Hombre, estoy pasando por muchas cosas en este momento de mi vida, pero no me voy a rendir. Me puse algunas metas más y termino lo que empecé, pero lamento decir esto, pero no pelearé el 20 de agosto. “Lo siento por todos mis fanáticos, pero la salud mental es real y no voy a jugar dentro del ring. He visto morir a mucha gente jugando con su carrera boxística y eso es algo que no haré. Sólo reza por mí. Amo demasiado el deporte del boxeo como para no darlo todo y siento que me quedé corto antes porque mi mente no estaba al 100% allí y que me aspen si vuelvo a cometer ese error. “Necesito hacer algunos cambios para mejorar en lugar de preocuparme por los sentimientos de los demás y complacerlos cuando en realidad no tengo nada que demostrarle a nadie. Soy cuatro veces campeón mundial en cuatro categorías de peso diferentes y si nunca vuelvo a ponerme un par de guantes, creo que es seguro decir que seré incluido en el Salón de la Fama del Boxeo. Entonces, tengo que dar un paso atrás y superar este obstáculo antes de poner mi vida en peligro dentro del círculo cuadrado nuevamente. Sé que estoy lejos de haber terminado con el deporte. Nos vemos pronto”. La transmisión de Showtime Championship Boxing también contará con los mejores boxeadores de 140 libras Alberto Puello y Batyr Akhmedov compitiendo por el campeonato mundial superligero vacante de la AMB en el evento coestelar y el campeón mundial superpluma de la AMB Roger Gutiérrez defendiendo su título contra el invicto Héctor García. En la apertura de la transmisión, Brandun Lee se enfrentará a Will Madera en una apertura de 10 asaltos en peso superligero. Además, Showtime Sports ofrecerá cobertura de transmisión en vivo del invicto destacado cubano de peso pesado Lenier Peró luchando contra Joel Caudle en una pelea de ocho asaltos y el invicto peso mediano Fiodor Czerkaszyn enfrentando a Gilbert Venegas Jr. en un duelo de ocho asaltos a través del canal Showtime Sports YouTube y Showtime. Página de Facebook de boxeo antes del inicio del cuádruple encabezado televisado. Convención Anual de la AMB del 11 al 14 de diciembre en Orlando Arslanbek Makhmudov se une a Top Rank Like this: Like Loading...

