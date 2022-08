Convención Anual de la AMB del 11 al 14 de diciembre en Orlando La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) realizará su Convención del Centenario del 11 al 14 de diciembre en el Hotel Caribe Royale en Orlando, Florida. El evento marcará la celebración de los 100 años de existencia de la organización pionera del boxeo. “Caribe Royale Hotel se enorgullece de dar la bienvenida a la Asociación Mundial de Boxeo a Orlando, Florida para su Convención Anual en diciembre de 2022. Esperamos recibir a Gilberto Jesús Mendoza y todo el equipo de profesionales de la AMB. Todo el equipo de Caribe Royale espera recibir visitantes de todo el mundo como parte de esta Celebración del Centenario de la AMB”, anunció Caribe Royale. La AMB ha tenido que posponer su convención por diferentes motivos desde 2019, cuando se celebró la 99 en Fuzhou, China. Ahora se ha elegido Estados Unidos por ser el país donde nació la organización, además de que ha comenzado el traslado de sus oficinas a Norteamérica. Los invitados y actividades se irán anunciando con el paso de los meses mientras la AMB trabaja para tener una de las convenciones más productivas y diferenciales jamás vistas en el deporte. Figueroa-Lipinets en eliminatoria por título WBC el sábado Broner se retira de la pelea con Figueroa por Showtime Like this: Like Loading...

