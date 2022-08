Figueroa-Lipinets en eliminatoria por título WBC el sábado Los ex campeones mundiales Omar “Panterita” Figueroa Jr. (28-2-1, 19 KOs) y Sergey Lipinets (16-2-1, 12 KOs) comentaron sobre su eliminatoria por el título superligero del WBC arreglada apresuradamente en Showtime este sábado. Lipinets, quien ya estaba programado para aparecer en una pelea fuera de la televisión en la cartelera, fue elevado como reemplazo de Adrien Broner en el evento principal luego de la repentina retirada de Broner debido a problemas de salud mental. Omar Figueroa Jr: “Esta va a ser una gran pelea contra Lipinets y espero que esté listo para lo que traigo. He hecho cambios en mi vida y estoy emocionado de ver el tipo de luchador que soy ahora. Voy a mostrar lo que puedo hacer ahora que tengo la cabeza clara y un camino claro por delante. Con el cambio de oponente, estoy aún más preparado para tomar todas las frustraciones y la ira que se han acumulado en el campamento y llevarlo al ring el sábado y salir victorioso”. Sergey Lipinets: “De hecho, hemos estado en el campamento durante casi tres meses preparándonos para quien sea que me pongan enfrente. Hemos estado entrenando sin un oponente en particular en mente. Ha habido algunos tipos diferentes que han dicho que querían pelear conmigo. Entonces, hemos estado entrenando y preparándonos para todo tipo de estilos. Y ahora tenemos esta gran noticia de que voy a pelear contra Figueroa este sábado. No puedo esperar para mostrarles a todos que sigo siendo una fuerza a tener en cuenta en las 140 libras”. Convención Anual de la AMB del 11 al 14 de diciembre en Orlando Like this: Like Loading...

