Teófimo López regresa ante “Roca” Campa el 13 de Agosto El ex campeón indiscutible de peso ligero Teofimo “The Takeover” López (16-1, 12 KOs) comienza su campaña como superligero contra Pedro “Roca” Campa (34-1-1, 23 KOs) en el evento principal de 10 asaltos en agosto 13 en el Resorts World Event Center en Resorts World Las Vegas. En la co-estelar de peso mediano junior de ocho asaltos, Xander Zayas (13-0, 9 KOs), de 19 años, da un paso adelante en la clase contra Elias “Latin Kid” Espadas (22-4, 15 KOs). López-Campa y Zayas-Espadas se transmitirán en vivo por ESPN. “Estoy agradecido de estar de regreso el 13 de agosto. He estado esperando esto desde mi última pelea”, dijo López. “He tenido muchas complicaciones, pero estamos mirando hacia el futuro y estamos en cosas más grandes y mejores. Estoy aquí para hacerme cargo de la división de las 140 libras tal como lo hice en las 135. Como siempre, traeré emoción al deporte del boxeo. La toma de posesión todavía está en pleno efecto. No querrás perdértelo.” En acción de cartelera, transmisión en vivo por ESPN+: El peso ligero junior Andrés “Savage” Cortés (17-0, 10 KOs) da un paso adelante en una pelea de ocho asaltos contra Abraham Montoya (20-3-1, 14 KOs). El medallista de plata olímpico estadounidense de peso pluma Duke Ragan (6-0, 1 KO) regresa en un combate de seis asaltos contra el también invicto D’Angelo Fuentes (7-0, 4 KO). El peso mediano Troy Isley (6-0, 4 KOs), compañero de equipo olímpico de Ragan en los Juegos de Tokio, verá acción en un combate a seis asaltos contra Victor Toney (6-1-1, 5 KOs). El prospecto de peso ligero Charlie Sheehy (3-0, 3 KOs) hace su segunda aparición profesional en Resorts World Las Vegas en una pelea de cuatro asaltos, mientras que el destacado peso welter junior puertorriqueño Omar Rosario (7-0, 2 KOs) peleará en una pelea de seis rounds. En una pelea de peso pluma programada a ocho asaltos, el veterano contendiente José Enrique Vivas (21-2, 11 KOs) se enfrentará a Edy Valencia (19-7-6, 7 KOs). Broner planea detener a Figueroa Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.