Broner planea detener a Figueroa El campeón mundial de cuatro divisiones Adrien "The Problem" Broner (34-4-1, 24 KOs) dice que su objetivo es obtener su primera victoria por detención desde 2016 contra el ex campeón mundial Omar "Panterita" Figueroa (28-2-1, 19 KOs) ) cuando chocan en un enfrentamiento de peso superligero de 12 asaltos en Showtime el 20 de agosto desde Hard Rock Live en Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida. "Voy a entrar allí para tratar de detener a Figueroa", dijo Broner. "Voy a pelear con él y seguir adelante y sacarlo de allí. Lo que espero de él es el mismo Figueroa espantoso que siempre vemos. Intentará que sea una pelea dura. Cada peleador es diferente, pero no creo que sea difícil de golpear. Entonces, los veré el 20 de agosto". La cartelera también contará con dos peleas por el título mundial. Los mejores peleadores de 140 libras, Alberto Puello (20-0, 10 KOs) y Batyr Akhmedov (9-1, 8 KOs) se enfrentan por el título vacante superligero de la AMB que antes tenía Josh Taylor en el evento coestelar, más el peso superpluma de la AMB el campeón Roger Gutiérrez (26-3-1, 20 KOs) defiende su título contra el invicto Héctor García (15-0, 10 KOs) en la apertura de la transmisión. Rodriguez-Gonzalez por título WBC en Canelo-GGG

