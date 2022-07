Rodriguez-Gonzalez por título WBC en Canelo-GGG El campeón de peso supermosca del CMB Jesse “Bam” Rodríguez (16-0, 11 KOs) defenderá su título mundial contra Israel “Jiga” González (28-4-1, 11 KOs) como el evento coestelar en la cartelera de la trilogía entre Saul “Canelo” Alvarez y Gennadiy “GGG” Golovkin en el T-Mobile Arena de Las Vegas el 17 de septiembre. El evento se transmitirá en vivo por DAZN Pay-Per-View en los EE. UU. y Canadá, así como en todo el mundo de manera regular DAZN (excluyendo México, América Latina y Kazajstán). Rodríguez viene de una victoria por detención sobre el ex campeón Srisaket Sor Rungvisai en su territorio de San Antonio el mes pasado, mientras que González está haciendo su cuarto intento de título mundial. Hasta la fecha, esta es la única pelea de cartelera de Canelo-GGG que se anuncia Broner planea detener a Figueroa Anunciados los combates de esta semana Like this: Like Loading...

