Paul favoreció a Rahman Jr. Los apostadores establecieron a Jake Paul como un favorito de -225 sobre Hasim Rahman Jr. (+180) para su choque PPV del 6 de agosto en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Lo curioso es que Paul no era favorito contra su enemigo original, Tommy Fury, pero la mayoría considera que Rahman es un oponente más duro que Fury. Imagínate. Probabilidades cortesía de BetOnline.ag. Nietes apunta a la 'mayor victoria' de su carrera Teófimo López regresa ante "Roca" Campa el 13 de Agosto Like this: Like Loading...

