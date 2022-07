Nietes apunta a la ‘mayor victoria’ de su carrera El ex campeón mundial de cuatro pesos Donnie Nietes, de 40 años, dice que aún podría estar peleando a la edad de 45 años mientras busca su “mayor victoria jamás vista” contra el campeón de peso gallo junior de la OMB, Kazuto Ioka, el miércoles por la noche en Tokio, Japón. . “Creo que podría boxear por otros tres a cinco años”, dijo Nietes a Probellum.com. “No tengo ningún vicio y no soy tan abusivo con mi cuerpo, así que creo que todavía puedo estar luchando por tanto tiempo. Como boxeador, necesitas disciplina, trabajo duro y entrenamiento constante”. Nietes e Ioka se enfrentaron por primera vez en el choque de 2018 por el título vacante de la OMB, con ‘Ahas’ derrotando a su rival japonés por decisión dividida. Más tarde, Nietes dejó vacante el cinturón, pero cree que recuperarlo en casa de Ioka será su mejor momento. “Creo que esta victoria se ubicaría como la mayor victoria de mi carrera porque la pelea se lleva a cabo en su ciudad natal”, agregó Nietes. “Estoy muy emocionado por esta revancha con Ioka y planeo usar las mismas tácticas que en 2018 porque no creo que haya cambiado mucho desde nuestra primera pelea”. Tszyu: puedo vencer a Charlo Paul favoreció a Rahman Jr. Like this: Like Loading...

