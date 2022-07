Tszyu: puedo vencer a Charlo Por Ray Wheatley – World of Boxing Ahora que el peso de 154 libras número 1 de la OMB, Tim Tszyu, sabe que desafiará al campeón indiscutible de la OMB, el CMB, la AMB y la FIB, Jermell Charlo, en el otoño, ha prometido que estará en la mejor forma de su carrera. La pelea debería llevarse a cabo en octubre o noviembre, “en algún lugar de Estados Unidos, espero que Las Vegas”, dijo Tszyu a News.com.au. “Me iré a Estados Unidos durante unos dos meses, haré mi preparación allí, conseguiré los mejores combates y usaré las mejores instalaciones… Quiero desafiar a los mejores que hay. Sé que tengo lo que se necesita para ganar”. Tim dijo que tiene un plan para vencer a Charlo. “Maniobre y no lo consiga”, dijo Tszyu. Golpéalo más fuerte. Quiero detenerlo. Quiero detener a este tipo. Quiero causarle dolor. oka vence a Nietes en revancha y conserva título OMB de 115 libras Nietes apunta a la 'mayor victoria' de su carrera Like this: Like Loading...

