oka vence a Nietes en revancha y conserva título OMB de 115 libras Por Joe Koizumi El campeón de las 115 libras de la OMB, Kazuto Ioka (29-2, 15 KO), 115, Japón, vengó decisivamente su derrota anterior ante el veterano filipino OMB #1 Donnie Nietes (43-2-6, 33 KO), 114.5, por decisión unánime (118-110, 117-111, 120-108) en doce rounds rápidos el miércoles en Tokio, Japón. Fue una pelea tan táctica de los campeones de cuatro divisiones, ya que un par de Miguel Cantos siguieron superándose y contraatacando entre sí, pero fue Ioka, de 33 años, quien mostró más agresividad al lanzar combinaciones arriba y abajo todo el camino. Nietes, de 40 años, solo mostró su astucia al evitar las combinaciones versátiles de Ioka y no pudo tomar represalias con golpes más efectivos a cambio. Round 12 con Mauricio Sulaiman: El libro de boxeo más importante de la historia Tszyu: puedo vencer a Charlo Like this: Like Loading...

