Teofimo destruye a Commey por el título de las 135 libras de la FIB El invicto Teofimo López (15-0, 12 KOs) logró la primera etapa de su "adquisición" de la división de peso ligero con una aniquilación en dos rounds sobre el campeón de peso ligero de la FIB Richard Commey (29-3, 26 KOs) el sábado por la noche en el Madison Square Garden en Nueva york. Después de un inicio lento, López derribó a Commey con una mano derecha recta que aterrizó al ras en la mandíbula. Un Commey tambaleándose superó el conteo, pero López saltó sobre él y consiguió la detención del árbitro con un brutal bombardeo de seguimiento. El tiempo era 1:13. "Estoy sin palabras ahora mismo. Este es un sueño hecho realidad ", dijo Teofimo. "{Commey} es un mal hombre. Su disparo podría haberme hecho lo mismo si me golpeó con ese disparo … todos ustedes saben con quién quiero pelear después. 2020 va a ser un gran año. 'The Takeover' ha llegado, y todavía no has visto nada ". El campeón de peso ligero de la WBC, AMB, y OMB, Vasyl Lomachenko, que estaba mirando desde el ringside, declaró: "Queremos 'unificar' los cuatro títulos … ahora es un campeón mundial y ahora está en posición de pelear conmigo". Se está preparando un enfrentamiento entre López y Lomachenko para abril.

