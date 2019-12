Crawford KOs Kavaliauskas y retiene titulo welter de la OMB Fotos: Emily Harney El campeón welter de la OMB, Terence “Bud” Crawford (36-0, 27 KOs) logro un triunfo con un KO en el noveno round sobre un determinado Egidijus “Mean Machine” Kavaliauskas (21-1-1, 17 KOs) el sábado por la noche frente a una multitud de 10,101 en el Madison Square Garden de Nueva York. Kavaliauskas aterrizó una mano derecha al ras en el segundo round y posiblemente derribó a Crawford con otra mano derecha en el tercer round (descartó un resbalón). Buscando recuperar algo, Crawford aumentó la agresión en el cuarto round y caminó hacia Kavaliauskas después de eso. Crawford dejó caer a Kavaliauskas con un aluvión de golpes en el séptimo round. El final llegó en el noveno round cuando Crawford derribó a Kavaliauskas con una combinación y luego lo terminó con un monstruoso gancho derecho. El tiempo era: 44. “Pensé que tenía que entretenerte un poco. Es un luchador fuerte, duradero, y pensé que le daría a la multitud algo para animar ”, dijo Crawford después. “No me lastimé en absoluto. Me levanté y fui directo hacia él. No me lastimé de ninguna manera, caminé a través de todo lo que arrojó toda la noche “. “La ronda anterior a eso, mis entrenadores me decían que dejara de cargar. Estaba cargando mucho porque los primeros tiros limpios que aterricé, sabía que lo lastimé. Quería darle un golpe de gracia a la multitud. Cuando comencé a soltar mis manos, comencé a aterrizar más disparos fatales ”. Pelearé con cualquiera. Lo he estado diciendo porque no sé cuánto tiempo. No estoy esquivando a nadie en el lado PBC o en la plataforma Top Rank. Quiero pelear con todos los mejores chicos “. Diego De La Hoya gana en Mexicali Teofimo destruye a Commey por el título de las 135 libras de la FIB Advertisements

