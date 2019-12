Diego De La Hoya gana en Mexicali El peso súper gallo de la AMB # 11 Diego De La Hoya (22-1, 10 KOs) derrotó a Renson “Gato” Robles (16-7, 9 KOs) por decisión unánime en una pelea de peso pluma de diez rounds el sábado por la noche en el Auditorio del Estado en Mexicali México De La Hoya fue victorioso con puntajes de 97-94, 99-89 y 99-89 para volver a la columna de victorias después de sufrir su primera derrota en julio. En el evento coprincipal, el peso súper pluma Roger “The Kid” Guitierrez (23-3-1, 19 KOs) derrotó a Andrés “Maravilla” Tapia (16-8-3, 9 KOs) por decisión unánime de diez rounds. Gutiérrez ganó con tres puntajes de 98-91. El invicto peso ligero William “Camaron” Zepeda (20-0, 18 KOs) detuvo a Jampier Oses (15-6-1, 12 KOs) por nocaut técnico en la tercera ronda. El tiempo era 2:32. Luis “El Venado” López (20-2-, 11 KOs) derrotó a Cristian “Gaurico” Báez (18-1, 17 KOs) por nocaut técnico en la quinta ronda. El tiempo fue: 28. Deontay Wilder junto al WBC visitan al Papa Francisco en Roma Crawford KOs Kavaliauskas y retiene titulo welter de la OMB Advertisements

