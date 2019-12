Jose Ramirez sigue con Top Rank El campeón mundial unificado de peso welter junior del WBC / OMB, José Ramírez, anunció hoy que ha firmado un nuevo acuerdo de varios años con Top Rank. Ramírez se convirtió en profesional con Top Rank después de representar a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Este nuevo acuerdo mantiene a Ramírez en el redil para Top Rank en ESPN en los años venideros. “Me convertí en profesional con Top Rank, y aquí es donde quiero estar”, dijo Ramírez. “Gracias a Bob Arum, Todd duBoef, todo el equipo de Top Rank y mi representante, Rick Mirigian, por creer en mí. Si bien soy un campeón mundial unificado de 140 libras, todavía tengo mucho por lograr. Quiero convertirme en campeón indiscutible en 2020, y estoy seguro de que mi sueño se hará realidad ”. Teofimo destruye a Commey por el título de las 135 libras de la FIB Ortiz KOs Solomon y retiene título GOLD de la AMB Advertisements

