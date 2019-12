Ortiz KOs Solomon y retiene título GOLD de la AMB El campeón GOLD welter de la AMB, Vergil Ortiz Jr. (15-0, 15 KOs) superó a Brad “King” Solomon (28-2, 9 KOs) al vencerlo en cinco rounds el viernes por la noche en el Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California. Ortiz derribó a Solomon con un duro golpe en el cuarto round. El tiempo era 2:22. “Tengo que darle algo de crédito [a Salomón]”, dijo Ortiz. “Es difícil de entender y me hizo usar mi cerebro. Traté de tomarme mi tiempo y no apurar las cosas. Tuve que utilizar mi jab, averiguar el momento adecuado para lanzar un golpe. Creo que me tropecé con él con el pie, así que le daré el beneficio de la duda. El vino a pelear. “No debería estar persiguiendo las cuerdas así. Dejó su guardia ahora. Afortunadamente, lancé el golpe correcto y lo lastimé. Sabía que sería una galleta difícil de romper. Afortunadamente, tengo un buen equipo detrás de mí y toda mi inteligencia. Sentí que era muy paciente, y necesitaba levantarlo, no puedo ponerme bajo. Hice un buen trabajo Yo diría que alto B o A en este “.El ex campeón súper pluma de la AMB Alberto “Explosivo” Machado (22-2, 18 KOs) debutó oficialmente en 135 libras con un KO de en el segundo round sobre el olímpico 2008 Luis Porozo (14-2, 7 KOs). El tiempo era 2:59. Porozo cayo tres veces, todo por golpes al cuerpo. El medallista de plata de peso súper mediano olímpico Bektemir Melikuziev (4-0, 3 KOs) ganó una decisión unánime de diez rounds sobre Vaughn Alexander (15-4, 9 KOs) para reclamar el título vacante de las Américas Continentales de la AMB. Las puntuaciones fueron 100-90 3x. Primera pelea a distancia para Melikuziev. El peso welter Alexis “Lex” Rocha (15-0, 10 KOs) salió victorioso cuando Roberto Valenzuela (17-2, 16 KOs) no pudo continuar después de cinco rounds. Valenzuela lanzó un asalto masivo que hirió a Rocha en la segunda ronda. Pero Rocha resistió la tormenta y castigó a Valenzuela el resto del camino. El campeón súper ligero de la NABF, Luis Feliciano (14-0, 8 KOs) ganó una decisión unánime de diez rounds sobre Herbert “Ace” Acevedo (16-2-1, 6 KOs). Feliciano en vio a la lona a Acevedo en el tercer round en el camino a 100-89, 99-90, 97-92 en las tarjetas de puntuación. Conferencia de prensa final de Crawford-Kavaliauskas Advertisements

