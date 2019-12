Fotos: Mikey Williams / Top Rank

El campeón welter de la OMB, Terence “Bud” Crawford (35-0, 26 KOs) y Egidijus “Mean Machine” Kavaliauskas (21-0-1, 17 KOs) se enfrentaron en la conferencia de prensa final para el choque de ESPN del sábado por la noche en el Madison Square Garden en Nueva York.



Terence Crawford

“No estoy enfocado en ningún otro oponente además del oponente que está frente a mí. Mi objetivo es asegurarme de obtener la victoria este fin de semana, y esa es la única persona en la que estoy enfocado ahora. Alguien más es hablar. Entra por un oído y sale por el otro. Es joven, tiene hambre y no lo estoy tomando a la ligera.

“Estoy empezando a acostumbrarme a pelear en estos grandes escenarios, así que no es nada nuevo para mí. Esta semana será un gran espectáculo espectacular. Estoy bien preparado para lo que sea que él traiga a la mesa, y estoy seguro de que ellos también lo saben “.

“Nada realmente cambió entre yo y {el entrenador Brian McIntyre}. Somos un equipo El hierro afila el hierro. Agregamos algunos más grandes luchadores al equipo. Nos estamos presionando cada día en el campamento. Si estoy cansado, {Maurice Hooker} me hablará, ‘Vamos pequeño, ¿estás cansado?’ Y eso solo motiva a todos y cada uno de nosotros a hacer un esfuerzo adicional. O estamos corriendo, luchando, golpeando la bolsa. Todo es una competencia cuando estamos en el campamento “.

Bob Arum

“Todas son buenas peleas. La pelea Teofimo-Commey, las casas de apuestas han hecho una pelea 50-50, por lo que obviamente es de gran interés”. Y las otras dos peleas no son walkovers. Son partidos duros, duros. Terence vale el precio de la entrada por sí mismo. Es libra por libra el mejor luchador del mundo, y todos tendrán la oportunidad de verlo luchar contra un lituano muy duro en Kavaliauskas, que ha luchado por nosotros durante muchos años y es un luchador duro y duro de Europa del Este “.

“Mick Conlan tiene su oportunidad de venganza. Todos ustedes conocen la historia. Cuando la mayoría de la gente pensó que había ganado su pelea en los Juegos Olímpicos y Nikitin recibió el visto bueno, ahora tienen una oportunidad en el boxeo profesional por venganza, una revancha. Y eso será de interés para los fanáticos de todo el mundo “.

En Commey-Lopez

“Algún joven que tenga tres de los títulos livianos y esté buscando pelear por un cuarto estará disponible”. Él vendrá el viernes para ver este partido. Vasiliy Lomachenko estará aquí. Mucho en juego en esta pelea de López con Commey. Los dos grandes luchadores.

Egidijus “Mean Machine” Kavaliauskas

“Crawford estaba en mi mente desde el comienzo del campamento de entrenamiento en junio. Así que todos los días era Crawford, Crawford, Crawford. Mi mentalidad es buena. Estoy feliz por esta pelea. Cuando esta pelea se hizo oficialmente, estaba súper feliz. Estuve sonriendo todo el día. Quiero pelear contra los mejores, y estamos peleando en la Meca del boxeo “.

“Comenzamos {entrenamiento} en junio, pero comenzamos con poco peso. Aún así, todas las tácticas, todo se trataba de cómo lucha Crawford, qué postura usará. Entrenando, tuvimos muchos tipos diferentes, zurdos, ortodoxos, tipos en diferentes posiciones. Y en el campo de entrenamiento, [trabajamos en} velocidad, potencia, combate, técnica y táctica, todo en estos cinco, seis meses ”.

“Ir directamente a Crawford no es una opción porque es demasiado inteligente y demostró en su última pelea que es inteligente en el ring”. Entonces, sí, trabajaremos en mis combinaciones. No queremos enloquecer con él “.

* * *

La co-función verá al campeón mundial de peso ligero de la FIB Richard Commey (29-2, 26 KOs) con la esperanza de evitar la toma de control en Teofimo López (14-0, 11 KOs).

Richard Commey

“2019 ha sido un gran año. He trabajado muy duro viniendo de Ghana. Tú sabes cómo es. Para llegar a esta etapa, hombre, solo una sensación increíble. Cuántos boxeadores han venido de Ghana con la oportunidad de pelear en {The Garden} en el evento principal … Dios nos bendiga, y estoy listo para retener mi título. No hay forma de que vaya a perder “.

Teofimo Lopez

“Es una bendición. Es un momento impresionante. Es algo que tengo que visualizar y sé que, con 22 años, tengo una gran oportunidad para hacer mucho aquí. Estoy emocionado, hombre. ¿Qué mejor manera de terminar el año que pelear en la Meca del Boxeo, Madison Square Garden, por mi primer título mundial, en Nueva York? Este es un momento aquí mismo “.

Sobre las críticas de su última pelea contra Masayoshi Nakatani

“Creo que todo el mundo necesita algo así. Yo necesitaba eso. Todo sucede por una razón. Tomo todo lo que intentan arrojarme negativamente y lo convierto en algo positivo. No me puedes desconcertar. No puedes derribarme. Estoy aquí por una razón. Teofimo está haciendo lo que hace el sábado por la noche. Vamos a salir y tomar el control. Tengo venganza en mí. Estoy sosteniendo eso, sosteniendo todo. Quiero callar a todos de la mejor manera que pueda, y eso es lo que mejor hago “.

“Dios no nos trajo tan lejos por nada. No vine aquí solo para hablar de mi golpe y no para respaldarlo. Haremos lo que tenemos que hacer. Richard Commey es un {ex} campeón mundial por una razón. Y sabemos que será una gran y emocionante pelea “.

* * *

El abridor de ESPN verá a Michael “Mick” Conlan (12-0, 7 KOs) con la esperanza de hacer retroceder al enemigo aficionado Vladimir Nikitin (3-0, 0 KOs) en una ronda de 10 asaltos en peso pluma. Nikitin derrotó a Conlan dos veces como aficionado, incluso en su combate de cuartos de final olímpico de 2016, una decisión que generó controversia internacional.

Michael Conlan

“Este es un negocio directo para mí. No hay apego personal o emocional a ello. Vladimir, obviamente me ganó en 2013 cuando subí al peso gallo. En 2016, tomó la decisión, pero sabe en el fondo que necesita demostrar algo porque su carrera siempre será recordada por perderme en los Juegos Olímpicos. Tiene que probar algo el sábado por la noche. No creo que lo haga. Me he preparado completamente y he estado entrenando durante 14 o 13 semanas para este campamento. Estoy listo para cualquier cosa el sábado por la noche.

“Es muy apropiado para mí boxear aquí, tener esta revancha en MSG. Aquí es donde reinicié mi carrera en el boxeo después de los Juegos Olímpicos, y aquí es donde cerraré el capítulo. Pondremos todo en el pasado y dejaremos de hablar de él porque estoy harto de eso. Solo quiero ocuparme de los negocios y seguir adelante ”.

Vladimir Nikitin

“No tengo que demostrar nada a nadie. Gané dos combates contra él en los aficionados y, en este momento, este es solo otro gran paso en mi carrera profesional. Peleé mi última pelea aquí en el {Teatro Hulu} en el Madison Square Garden. He estado en la arena. Este es el siguiente paso en mi carrera profesional. Me estoy preparando para cada pelea {lo mismo}. No importa.”

“Estoy listo para 10 rondas. Ya veremos qué pasará en el ring.